Росія знову атакувала критичну інфраструктуру: де проблеми зі світлом

Російські окупанти масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури у багатьох областях. Через це в державі знову запровадили екстрені відключення світла.

24 канал з'ясував, яка ситуація зі світлом в різних областях України. Варто зауважити, що у деяких регіонах електропостачання немає зовсім.

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Яка ситуація в столиці та в центральних областях

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у деяких районах Києва світла немає зовсім. Адже росіяни поцілили в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення,

– заявив Кличко.

Тобто не діють графіки стабілізаційних відключень, які поширювали раніше. Натомість світло відключене в аварійному режимі. Відновлення його постачання очікується після стабілізації системи. Станом на 15:15 23 листопада в Київській міській державній адміністрації написали, що столичне метро поступово відновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.

Олексій Кулеба ж о 19:08 заявив, що у Києві поступово повертають електропостачання.

Щодо водопостачання та опалення, то вони в будинках мають з’явитися зранку 24 листопада. Про це повідомили в Київській ОВА.

Інші центральні області теж частково без світла

Варто пригадати, що станом на 16:08 23 листопада про ситуацію зі світлом на Вінниччині не відомо. Щоправда глава ОВА Сергій Борзов повідомляв про атаку на об'єкти критичної інфраструктури області.

У Черкаській ОВА написали, що через російські атаки по енергооб'єктах країни немає світла в частині області.

На Черкащині застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії – червоний графік,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав, що росіяни вразили енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Проте на місцях працюють всі служби. Завдяки їхній роботі вже починають підключати критичну інфраструктуру, а у деяких лікарнях вже працює світло і є вода.

У зв'язку з відключенням електропостачання у Дніпрі на лівому березі не працюють насосні станції. На деяких вулицях відсутнє водопостачання, його відновлять, як тільки з'явиться електрика, повідомляють у КП Дніпроводоканал.

У Кривому Розі ввели в дію план роботи при повній відсутності електроенергії:

Підключення лікарень – на генераторах.

Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах.

Малі котельні також підключаються на генератори.

Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть.

Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт.

На Кіровоградщині також прильоти по енергетичному об'єкту.

Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи,

– заявив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Даних про ситуацію на Полтавщині станом на 16:30 23 листопада немає.

Що відбувається зі світлом на Заході України

Після ракетних обстрілів у Рівненській області починається тестове підключення електроенергії. Зокрема напругу запустили у Сарнах, Березному, Гощі. Згодом кількість населених пунктів буде збільшуватися.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що є два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині.

Наразі 1,5 мільйона людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії,

– повідомив глава ОВА.

За його даними, через ракетний удар в області:

застосовують екстрені відключення електроенергії;

графіки планових відключень не діють;

енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.

Як заявив Андрій Садовий, через відсутність електроенергії оповіщення у Львові може працювати з перебоями. Про відбій тривоги додатково повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Крім того, мер міста зазначив, що 70% світлофорів наразі не працюють. Після відбою на найскладніших перехрестях працюватимуть регулювальники.

Проте ближче до вечора Андрій Садовий повідомив, що половина Львова вже з електроенергією, а водопостачання відновлено на 70%. І хоч частина будинків наразі забезпечена водою лише на перших поверхах, у владі повідомляють, що це тимчасово. Також наразі триває робота над відновленням теплопостачання.

Звернення глави Львівської ОВА: дивіться відео

Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал заявив, що енергетики роблять все можливе, щоб зберегти електропостачання у Тернополі, особливо насосних станцій, котелень. Однак наголосив, аби мешканці міста були готові до екстрених вимкнень світла у Тернополі.

Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Хмельниччини, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області.

Крім того, частина міста Хмельницького без води, а енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України вводяться аварійні відключення електроенергії.

На Прикарпатті екстрено введені графіки аварійних вимкнень для всіх черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо. Електропостачання зможуть відновити лише за вказівкою Укренерго.

Після ракетної атаки Росії у Чернівецькій області, як і у багатьох інших, діяли аварійні відключення. Однак ввечері 23 листопада голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що в області відновили стабілізаційні відключення електроенергії. Їхній графік невдовзі розмістять на офіційному сайті Чернівціобленерго.

Відтак графік аварійних відключень наразі не діє.

Чи є світло на Півдні

У всіх районах Запоріжжя відсутнє електропостачання. Частково немає води та є перебої з мобільним зв'язком.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області наразі відсутнє водопостачання через знеструмлення всіх насосних станцій та резервних ліній. Після відновлення енергопостачання ситуація стабілізується.

Яких збитків ворог завдав на Сході та Півночі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання.

За його словами, ударів по критичній інфраструктурі області не було. Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання, та хочуть його відновити за одну ніч. Однак зауважимо, що підключатимуть спершу критичну інфраструктуру, а вже потім – житлові будинки. За словами мера міста Ігора Терехова, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

В'ячеслав Чаус повідомив, що Чернігівська область, як і інші регіони, знеструмлена через ракетні удари ворога по об’єктах енергетики. Ремонтні бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно в області розгортають "Пункти незламності".

У Сумській області введені екстрені аварійні вимкнення.