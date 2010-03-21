Росія знову атакує "Шахедами": повітряна тривога дійшла до Київщини
Російські військові не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 22 березня окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Що відомо про чергову атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
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У Києві загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Загроза для Полтави та Дніпра. Можлива робота ППО. Повітряні сили закликають під час тривоги перебувати в укриттях.
Оновлення від Повітряних сил:
Загроза для Черкас і Павлограда. Можлива робота ППО.
На Київщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Повітряна тривога в Київській області.
Чернігів та Кременчук – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
На Черкащині загроза застосування ворогом ударних безпілотників. Можлива робота ППО.
Загроза на Харківщині.
На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Дніпро та Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Оновлення щодо руху ворожих безпілотників:
У Дніпропетровській та Запорізькій області загроза застосування ворогом безпілотників. Можлива робота ППО.