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24 Канал Новини України Росія знову атакує "Шахедами": повітряна тривога дійшла до Київщини
21 березня, 20:15
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Росія знову атакує "Шахедами": повітряна тривога дійшла до Київщини

Юлія Муріна

Російські військові не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 22 березня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Що відомо про чергову атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

20:46, 21 березня

У Києві загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО. 

20:42, 21 березня

Загроза для Полтави та Дніпра. Можлива робота ППО. Повітряні сили закликають під час тривоги перебувати в укриттях.

20:33, 21 березня

Оновлення від Повітряних сил:

  • БпЛА на півдні та сході Дніпропетровської області, курс – північно-західний.
  • БпЛА в центрі Кіровоградщини, курс – південно-західний.
  •  БпЛА на сході Харківщини, курс – південно-західний.
  •  БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
  • БпЛА на заході Сумщини, курс – східний. "Шахеди" в районі Сум.
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.
  •  БпЛА на сході  Черкащини, курс – північно-західний.
20:16, 21 березня

Загроза для Черкас і Павлограда. Можлива робота ППО.

20:13, 21 березня

На Київщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

20:12, 21 березня

Повітряна тривога в Київській області.

20:08, 21 березня

Чернігів та Кременчук – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

20:02, 21 березня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

19:57, 21 березня

На Черкащині загроза застосування ворогом ударних безпілотників. Можлива робота ППО.

19:35, 21 березня

Загроза на Харківщині.

19:32, 21 березня

На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

19:24, 21 березня

Дніпро та Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

19:24, 21 березня

Оновлення щодо руху ворожих безпілотників:

  • на північно-східному напрямку Запорізької області, курс на Дніпропетровщину;
  • на заході та в центрі Дніпропетровщини, курс – південно-західний;
  • на сході  Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • на півночі Сумщини, курс – південний.
18:52, 21 березня

  • Російські дрони на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину.
  • Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс – південно-західний.
18:23, 21 березня

У Дніпропетровській та Запорізькій області загроза застосування ворогом  безпілотників. Можлива робота ППО.