Росія знову може сформувати ударні угруповання на Київщині та Чернігівщині, – Павлюк

Ймовірність формування Росією нових ударних угрупувань на Київському та Чернігівському напрямках, на жаль, є. Крім того, зросла загроза ракетних ударів по столиці.

Про це розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю. Командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва зазначив, що столиця залишається для окупантів головною метою.

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У Росії є людський та технічний ресурс

Олександр Павлюк зазначив, що зараз безпека Києва, Київської області та всієї України забезпечується на лінії зіткнення на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Однак через загарбницькі плани на Київ, не варто виключати варіант, що росіяни вирішать піти у повторний наступ на Київщині.

Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання,

– наголосив Павлюк.

Генерал-лейтенант зазначив, що попри колосальні втрати, в росіян досі є людський та технічний ресурси для ведення війни.

Не потрібно ігнорувати повітряну тривогу

За словами Олександра Павлюка, у разі успіху на Сході, російські окупанти перемістять війська для наступу на Півночі. Це неможливо зробити раптово і непомітно, але загроза повторного наступу росіян на столицю залишається.

Однак на думку генерал-лейтенанта більш ймовірним зараз є завдання ракетних ударів ворогом по Києву. Тому Павлюк закликає киян та гостів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Павлюк пояснив, що довкола столиці створено ефективну систему протиповітряної оборони. Вона може ефективно відбивати атаки ворога і постійно вдосконалюється. Однак у випадку масованого ракетного удару можливий "прорив" ППО. Тому киянам потрібно бути обережними.

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