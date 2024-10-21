Росія знову намагалася атакувати Київ, знищено до десятка безпілотників
Джерело:КМВА
Уночі 21 жовтня Росія знову спробувала атакувати Київ ударними дронами. Через атаку ворога повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.
Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. У КМВА повідомили, що оборонці неба знешкодили приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту.
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Падіння уламків зафіксовано у 3 районах
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста.
Дніпровський район
Попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих, як розповіли в адміністрації, не надходила.
Голосіївський район
У багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна.
В адміністрації зазначили, що в районі без руйнування та пожеж. Також не виявлено постраждалих.
Солом'янський район
Падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено.
У Солом'янському районі на цей момент відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
Додамо, що під час повітряної тривоги у Києві було чути щонайменше чотири вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.