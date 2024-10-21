Росія знову намагалася атакувати Київ, знищено до десятка безпілотників

Уночі 21 жовтня Росія знову спробувала атакувати Київ ударними дронами. Через атаку ворога повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. У КМВА повідомили, що оборонці неба знешкодили приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту.

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Падіння уламків зафіксовано у 3 районах

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста.

Дніпровський район

Попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих, як розповіли в адміністрації, не надходила.

Голосіївський район

У багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна.

В адміністрації зазначили, що в районі без руйнування та пожеж. Також не виявлено постраждалих.

Солом'янський район

Падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено.

У Солом'янському районі на цей момент відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Додамо, що під час повітряної тривоги у Києві було чути щонайменше чотири вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО.