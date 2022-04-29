Росія знову палає: в Іркутську та Курганській області пожежі

У Курганській області Росії поширюються лісові пожежі, через що довелося перекрити дороги. Тим часом в Іркутську палає склад.

В Іркутську спалахнули пожежі на складах площею 800 квадратних метрів. У Курській області масові лісові пожежі. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Цікаво, що і в Іркутську, і в Курганській області пожежі досі не погасили. За даними ЗМІ. палає ще від ночі.

За попередніми даними в пожежі в Іркутську постраждалих немає. У той час в Курганській області довелося перекрити дорогу до Єкатеринбурга — уся траса в диму від лісових пожеж. Напередодні там ввели режим надзвичайної ситуації.

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Що за останні кілька днів горіло в Росії

нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

будинок у Санкт-Петербурзі;

авіабаза в Уссурійську;

відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську;

склад боєприпасів у Бєлгороді;

у Воронежі та Курську спрацювала ППО;

торговий центр біля Тюмені;

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