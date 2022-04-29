Росія знову палає: в Іркутську та Курганській області пожежі
29 квітня 2022 , 08:42Читать новость на русском
У Курганській області Росії поширюються лісові пожежі, через що довелося перекрити дороги. Тим часом в Іркутську палає склад.
В Іркутську спалахнули пожежі на складах площею 800 квадратних метрів. У Курській області масові лісові пожежі. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Росія палає уже не перший день
Цікаво, що і в Іркутську, і в Курганській області пожежі досі не погасили. За даними ЗМІ. палає ще від ночі.
За попередніми даними в пожежі в Іркутську постраждалих немає. У той час в Курганській області довелося перекрити дорогу до Єкатеринбурга — уся траса в диму від лісових пожеж. Напередодні там ввели режим надзвичайної ситуації.
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Що за останні кілька днів горіло в Росії
- нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;
- будинок у Санкт-Петербурзі;
- авіабаза в Уссурійську;
- відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську;
- склад боєприпасів у Бєлгороді;
- у Воронежі та Курську спрацювала ППО;
- торговий центр біля Тюмені;
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