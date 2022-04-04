Росія знову попросить Радбез ООН обговорити свої злочини у Бучі, які називає "провокацією"

Провалилась перша спроба Росії ініціювати засідання Радбезу щодо звірств на Київщині, які окупанти називають провокацією. Проте на цьому агресори не зупиняються – вони таки вимагають обговорення.

У Радбезі ООН зараз головує Велика Британія. Отож перший запит на скликання засідання 4 січня відхилили.

До теми Запит Росії на скликання Радбезу ООН відхилили: росіяни хотіли звинуватити у звірствах Україну

МЗС повторило вимогу скликати засідання Радбезу ООН

Міністерство закордонних справ Росії держави-агресорки заявило, що повторить своє прохання до засідання Радбезу ООН. Аргументи Москва називає ті самі: мовляв, "українські військові та радикали влаштували злочинні провокації під Києвом".

Радбез обговорить злочини Росії 5 квітня

Представники Великої Британії повідомили, що засідання Радбезу таки відбудеться, проте 5 квітня, і це буде запланована дискусія щодо України.

Жахлива розповідь місцевої мешканки з Бучі: дивіться відео

Україна заявила 3 квітня, що розслідує можливі військові злочини з боку Росії. Сталось це після того, як виявили моторошні факти злочинів росіян у населених пунктах поблизу Києва.