Росія знову тероризувала ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 липня ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Більшість російських цілей збила ППО.

Але, на жаль, є також влучання. Про це повідомили Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

З 18:00 11 липня росіяни скерували на Україну 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 з південного напрямку.

Також летіли 115 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Дронова атака здійснювалася із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово у Росії та окупованих Донецька та Гвардійська.

Атаку Росії відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:30, ППО збила/подавила 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Окрім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок атаки росіян на один із промислових об’єктів Полтавської області виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Також Росія вдарила "Шахедом" по підприємству у Кривому Розі. Загинули 2 людини.

Були прильоти дронів у Харкові та Дніпрі. Там спалахнули пожежі, є поранені.