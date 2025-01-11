Росія запустила "Шахеди": повітряна тривога на Київщині
Ввечері 11 січня окупанти вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області. Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту Ударні безпілотники з Чернігівщини в напрямку Київщини. У Київській області оголосили повітряну тривогу. Група ворожих дронів у південній частині Чернігівської області. Прямують у західному напрямку. Російські БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини. Повітряні сили заявили, що група ворожих безпілотників у Сумській області. Рухаються в західному напрямку.
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області.
Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту
Ударні безпілотники з Чернігівщини в напрямку Київщини.
У Київській області оголосили повітряну тривогу.
Група ворожих дронів у південній частині Чернігівської області. Прямують у західному напрямку.
Російські БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини.
Повітряні сили заявили, що група ворожих безпілотників у Сумській області. Рухаються в західному напрямку.