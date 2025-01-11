Росія запустила "Шахеди": повітряна тривога на Київщині

Ввечері 11 січня окупанти вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.