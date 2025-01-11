Росія запустила "Шахеди": повітряна тривога на Київщині

11 січня 2025, 18:34
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Автор: Юлія Муріна

Ввечері 11 січня окупанти вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

19:18, 11 січня

На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:47, 11 січня

Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області.

18:42, 11 січня

Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту

18:05, 11 січня

Ударні безпілотники з Чернігівщини в напрямку Київщини.

18:03, 11 січня

У Київській області оголосили повітряну тривогу.

17:52, 11 січня

Група ворожих дронів у південній частині Чернігівської області. Прямують у західному напрямку.

17:24, 11 січня

Російські БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини.

17:10, 11 січня

Повітряні сили заявили, що група ворожих безпілотників у Сумській області. Рухаються в західному напрямку.