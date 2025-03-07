Росія знову атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 7 березня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою удару, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.