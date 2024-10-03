Після нічної масованої атаки Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині

3 жовтня 2024, 10:52
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

У ніч на 3 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну "Шахедами". Уже вранці ворог знову запустив ударні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі "Шахеди", що відомо про чергову атаку агресора, передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

11:46, 03 жовтня

У Києві відбій тривоги. 

11:28, 03 жовтня

У КМВА заявили, що повітряна тривога в Києві пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

11:10, 03 жовтня

У Київській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про  загрозу застосування ворогом ударних дронів.

11:05, 03 жовтня

БпЛА також в районі Прилук.

11:00, 03 жовтня

БпЛА в районі Чернігова. Перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО.

11:00, 03 жовтня

Де оголошена тривога: дивіться на карті

10:45, 03 жовтня

Ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Прилук. Перебувайте в укриттях.

10:27, 03 жовтня

На Чернігівщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

10:24, 03 жовтня

Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні дрони на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях.