Після нічної масованої атаки Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині
Джерело:Повітряні сили
У ніч на 3 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну "Шахедами". Уже вранці ворог знову запустив ударні безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі "Шахеди", що відомо про чергову атаку агресора, передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
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У Києві відбій тривоги.
У КМВА заявили, що повітряна тривога в Києві пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.
У Київській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
БпЛА також в районі Прилук.
БпЛА в районі Чернігова. Перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО.
Де оголошена тривога: дивіться на карті
Ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Прилук. Перебувайте в укриттях.
На Чернігівщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні дрони на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях.