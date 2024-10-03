Після нічної масованої атаки Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині

У ніч на 3 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну "Шахедами". Уже вранці ворог знову запустив ударні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі "Шахеди", що відомо про чергову атаку агресора, передає 24 Канал.

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