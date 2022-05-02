Росія знову завдала ракетного удару по мосту через Дністровський лиман

Російські окупанти продовжують нищити інфраструктуру України. Повторний удар до Дністровському лиману на Одещині вони завдали сьогодні, 2 травня.

По цьому залізничому мосту російські загарбники б'ють не перший раз. Про черговий удар повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється,

– повідомив він.

Чому цей міст важливий

Як пояснював Сергій Братчук, міст через Дністровський Лиман на Одещині має важливе значення, тому що забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною цього українського регіону.

Водночас Укрзалізниця повідомляла, що через попередні два удари, які російські загарбники здійснили день за днем 26 та 27 квітня, міст був зруйнований. На думку очільника компанії Олександра Камишіна, Росія таким чином хотіла повністю зупинити рух. Адже по мосту їдуть як авто, так і залізничний транспорт.

У Міністерстві інфраструктури також підтверджували серйозні пошкодження мосту. Прогнозували, що на його відновлення потрібні багато зусиль та часу. Для залізничних перевезень після підриву міст був закритий.

Рух мостом перекрили

Про ситуацію пишуть й у місцевих телеграм-каналах. Там підтверджують, що удар по Одещині дійсно був й міст отримав пошкодження Про постраждалих інформації поки немає. Для безпеки рух мостом перекрили. Водіїв попереджають, що треба наперед обирати альтернативні шляхи проїзду.

Також мовиться, що вибух стався о 12:36 2 травня. Цей міст росіяни пошкоджують ракетами вже втретє, системно обстрілюють залізничну інфраструктуру Одещини та цілої України. Серед залізничників немає постраждалих за попередніми даними.

Водночас "Суспільне", посилаючись на Одеську ОВА та ОК "Південь" пише, що на Одеську область росіяни випустили три ракети. Напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. Крайній раз тривога в регіоні завершувалася 2 травня о 7:05.

Що відомо про попередні підриви

Уперше російські загарбники підірвали міст через Дністровський лиман в Одеській області 26 квітня. Вони завдали ракетного удару по спорудженню. Міст веде з Білгород-Дністровського району в бік обласного центру Одеси. Внаслідок такого підлого удару залізнична колія отримала пошкодження. Обійшлося, на щастя без жертв та постраждалих.

Другий удар від росіян не змусив довго на себе чекати. Вони підло атакували міст вже наступного дня, 27 квітня. Про це повідомляв голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Рух через міст доводилось зупиняти й проводити ремонтні роботи.

Крім того, за словами, Марченка, російські окупанти зазнають величезних втрат на всіх напрямках. Окупантам вкрай необхідно продати власному народу бодай маленьку "перемогу" до 9 травня. Тому російські загарбники атакують Одещину ракетами.

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