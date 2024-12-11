Тимчасова пауза: чому росіяни не запускали вночі "Шахеди"

Відсутність безпілотників типу "Шахед" в українському повітряному просторі протягом двох діб може бути пов'язана з погодними умовами. Дається в знаки зниження температури повітря та сніг.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу розповів, що перехідні погодні умови не дозволяють противнику якісно застосовувати свої "Шахеди".

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Росія залежна від обсягу постачання комплектуючих

Храпчинський нагадав, що минулого року теж в цей період певний час були відсутні масовані атаки ворога з використанням цих БпЛА.

Крім того, активне застосування "Шахедів" раніше могло бути через те, що росіяни накопичили ці безпілотники у великій кількості.

Можливо, зараз Росія очікує чергового постачання комплектуючих частин. Вона суттєво залежна від західних компонентів, тому неможливо спрогнозувати, що кожного місяця Росія здатна виготовити, наприклад, 1000 дронів чи 100 ракет,

– зазначив Храпчинський.

Тому обсяг виготовлених засобів ураження на території Росії значно відрізняється від місяця до місяця. Авіаексперт підкреслив, скільки в Росію надходить щомісяця комплектуючих, стільки БпЛА вона зможе виготовити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія могла збільшити обсяг виробництва "Шахедів" завдяки допомозі свого союзника, Ірану, до 800 одиниць щомісяця. Ворог почав застосовувати дрони-обманки, вони схожі на "Шахеди". Такі БпЛА росіяни назвали "Герберами", їхня функція полягає у тому, аби відвертати на себе українську ППО.