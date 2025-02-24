Сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії Генеральна асамблея ООН розглядала 2 варіанти резолюції щодо війни в Україні. Зокрема, там виступив і постійний представник держави-агресорки.

Васілій Небензя запропонував внести поправку – йдеться про "припинення конфлікту, шляхом усунення його першопричин". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер Суспільного.

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Небензя продовжує звинувачувати Україну

За словами постпреда Росії, ідеологія співробітництва у світі була поступово замінена на "філософію гри з нульовою сумою". Це сталося буцімто не з вини Росії, яка, до слова, неодноразово попереджала про небезпеки.

З трибуни ООН Небензя повторив уже відомі наративи Кремля.

Світ опинився на межі Третьої світової війни нібито через геополітичні інтереси західних країн, що організували на кордоні Росії так званий антиросійський проєкт "Україна".

Ключовим став " конституційний держпереворот у Києві " в лютому 2014 року, у результаті якого до влади прийшла "криклива меншість", що слідувала за "ідеалами крайнього націоналізму та русофобії ", а також "нетерпима до канонічної православної віри".

" в лютому 2014 року, у результаті якого до влади прийшла "криклива меншість", що слідувала за "ідеалами ", а також "нетерпима до канонічної православної віри". В Україні буцімто "оспівують співробітників гітлерівських катів", що разом із ними "вбили в роки Другої світової сотні тисяч євреїв, циган, поляків, росіян та українців".

"Жорстоку війну проти російськомовних співвітчизників" на сході країни розв'язали, аби "стерти їхню ідентичність" та замінити її на ідеали "махрового українського націоналізму".

Як Росія "проявляла терплячість"

Постпред вважає, що "механізм саморуйнування України" могли зупинити Мінські домовленості, які "київський режим саботував за покровительства західних спонсорів". Ба більше, Україна буцімто всі ці роки готувалася до війни з Росією, а Володимир Зеленський "віроломно повернув країну на людиноненависницький курс".

Увесь цей час Росія, зі свого боку, проявляла терплячість та витримку, не піддаючись провокаціям Києва та його західних спонсорів. При цьому ми чітко давали розуміти, що не кинемо російських людей, не дозволимо знущатися з них й не дамо насиллю переформувати їхню ідентичність,

– цинічно заявив Небензя.

Натомість можливий вступ України до НАТО нібито створював "неприпустимі військово-стратегічні ризики" для Росії, що й стало "червоною лінією" для Кремля.

До слова, 24 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційовану Україною та європейськими країнами. За документ проголосували 93 країни, 65 утрималися, 18 проголосували проти.