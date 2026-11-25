У Росії обурилися викликом свого посла до Міністерства закордонних справ Польщі після порушення російськими ракетами польського повітряного простору. Там назвали звинувачення Варшави "безпідставними" та заявили про нібито русофобську риторику польської сторони.

Про це повідомляє Polsat News.

Як у Росії відреагували на виклик посла до МЗС Польщі?

У вівторок, 24 листопада, посол Росії в Польщі Георгій Міхно прибув до польського Міністерства закордонних справ. Його викликали через порушення російськими ракетами польського повітряного простору 20 листопада.

Під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту. Однак у посольстві Росії заявили, що Міхно "у найрішучіший спосіб" відкинув звинувачення на адресу Москви.

Георгій Міхно, посол Російської Федерації в Республіці Польща, був запрошений до МЗС країни перебування, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з нібито "причетністю" нашої країни до інцидентів, пов'язаних із "порушенням польського повітряного простору" 20 листопада 2026 року,

– йдеться у повідомленні російського дипломатичного відомства.

У російському посольстві також назвали звинувачення Варшави "безпідставними, голослівними та непідкріпленими доказами".

Крім того, російські дипломати обурилися публічною реакцією Польщі на інцидент. Вони заявили, що звинувачення на адресу Москви нібито ґрунтуються на політичних мотивах, а не на доказах.

Особливе обурення викликає характер публічної риторики, що супроводжує ці інциденти, яка ведеться у відверто русофобському тоні й не залишає сумнівів, що її метою є подальше розпалювання антиросійських настроїв у Польщі та свідоме погіршення російсько-польських відносин,

– заявили в посольстві.

Також російська сторона назвала "абсолютно неприпустимою" практику висунення звинувачень проти Росії на підставі, як стверджують у Москві, "тенденційних передумов".

Водночас уламки ракет, які порушили польський повітряний простір, знайшли в Новому Ліповці Люблінського воєводства, а також у Руднику-над-Сяном та Молодичі Підкарпатського воєводства.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну вранці 20 листопада російська крилата ракета Х-101 впала на території Польщі. Місце падіння розташоване за 45 – 60 кілометрів від українського кордону. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що йдеться саме про російську ракету.

Спочатку речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що об'єкт поблизу Нового Липовця міг бути ракетою Х-101 або реактивним безпілотником. Згодом Косіняк-Камиш уточнив, що ще одна ракета впала поблизу Рудника-над-Саном, а реактивний безпілотник – неподалік Молодича.

Усі три інциденти сталися на тлі російського масованого удару по Україні. На місцях працюють відповідні служби та тривають слідчі дії. За попередніми даними, внаслідок падіння повітряних об'єктів ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксували.