Росія звинуватила Україну у крадіжці газу, призначеного Молдові: Київ різко відповів

Російська компанія "Газпром" цинічно звинуватила Україну у крадіжках газу, який Росія постачає Молдові. Однак відповідь українського оператора ГТС не забарилася.

У пресслужбі "Нафтогазу" підкреслили, що Україна залишається надійним партнером Кишинева.

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Українська компанія наголосила, що всі обсяги природного газу, які були прийняті на точці входу з Росії для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України у повному обсязі.

Це підтверджено всіма необхідними документами, підписаними з суміжними операторами, одним з яких є сам "Газпром",

– мовиться у повідомленні.

Оператор ГТС зазначив, що з початку вересня 2022 року Молдова запровадила віртуальний реверс на точках з'єднання з Україною.

"Вже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з'єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу. Він сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на довкілля", – додали у "Нафтогазі".

За словами Оператора ГТС, погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українську газотранспортну систему.

Що відомо про цинічні звинувачення Росії

Раніше "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам.

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою", – заявили в "Газпромі".

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що росіяни завдадуть удар по газотранспортній системі (ГТС) України, щоб спровокувати ще більшу енергетичну кризу та шантажем будуть добиватися зняття санкцій та розморожування "Північного потоку-2".

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