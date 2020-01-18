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      Росія не дає проводити рятувальні операції на морі: на агресора поскаржилися

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      Україна і Грузія поскаржились на РФ через ситуацію на морі / bultimes.com

      Україна та Грузія направили спільну скаргу до Міжнародної морської організації через те, що Росія протиправно перешкоджає проведенню пошуково-рятувальних операцій у Чорному та Азовському морях.

      Цей спільний документ вже підтримали делегації країн Євросоюзу та США. Про це інформує посольство України у Великій Британії на своїй фейсбук-сторінці.

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      Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність Російської Федерації, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці,
      – мовиться у повідомленні.

      Серед іншого, слід зауважити: кораблі берегової охорони ФСБ Росії неодноразово провокували українські сили у Маріупольському районі Азовського моря. Усе відбувалося у вечірній час – після 21 години. Зокрема, росіяни освітлювали катери Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривали по кілька хвилин.

      Чим займається міжнародна морська організація? Це – спеціалізована установа ООН, діяльність якої спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття стандартів щодо забезпечення безпеки на морі і запобігання забруднення з суден морського довкілля.

      Україна є членом організації з 1994 року.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Чорне море Новини Грузії
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