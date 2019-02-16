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      Росія не збирається зменшувати фінансування "ЛДНР"

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      ЛДНР
      ЛДНР / Фото з відкритих джерел

      Кремль намагається вивести так звані "ЛДНР" на самофінансування і створити для цього алгоритм дій.

      12 лютого координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook повідомив, що окупаційна влада "ЛДНР" отримала розпорядження заступника міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова, який керує міжвідомчою комісією РФ з надання гуманітарної допомоги "ЛДНР", скоригувати запит на фінансову і матеріально-технічну допомогу з Росії на 2019 рік у бік її радикального скорочення.

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      Утім, ця інформація не відповідає реальному стану речей. Так, наприклад, російський "Газпром" в 2018 році збільшив постачання газу в ОРДЛО – 2,74 млрд куб. м газу в порівнянні з 2,43 млрд куб. м за 2017 рік.

      Постачання російського природного палива на окуповані території здійснюється через газовимірювальні станції "Платове" і "Прохорівка", що розташовані поблизу російського кордону. Обидві газовимірювальні станції перебувають під контролем бойовиків.


      "Газпром" збільшив постачання газу в ОРДЛО

      Як повідомлялося раніше, 19 лютого 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив Міненерго РФ і "Газпрому" підготувати пропозиції щодо постачання газу на окуповані території Донбасу в якості гуманітарної допомоги.

      Хотів би, щоб міністерство енергетики і "Газпром" підготували пропозицію про надання гуманітарної допомоги у вигляді поставок газу для потреб цих регіонів, якщо, звичайно, не буде зроблено невідкладних дій по їх газопостачанню за звичною схемою,
      – вказав російський прем'єр.

      Примітно, що в українських ЗМІ періодично з’являються повідомлення "ІС" про те, що Росія змушена скоротити фінансування так званих "республік" на Донбасі.

      Так, 25 вересня 2017 року українські ЗМІ поширили інформацію про те, що в Росії закінчуються гроші на утримання псевдореспублік, тому ватажкам "ЛДНР" повідомили, що варто скороти витрати "бюджету". Першим під скорочення потрапила соціальна сфера – освіта, медицина, культура, спорт. Про це повідомляв на своїй сторінці у Facebook керівник "ІС" Дмитро Тимчук.

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      "Керівництво управління президента РФ по соціально-економічному співробітництву з державами-учасниками СНД (підрозділ адміністрації президента РФ) поінформувало ватажків "ЛНР/ДНР" про необхідність скорочення обсягів "бюджету", передбаченого на реалізацію "міністерствами" охорони здоров’я, освіти і науки, культури, молоді та спорту псевдореспублік т.зв. "Гуманітарної програми із возз’єднання народу Донбасу" в 4-му кварталі 2017 року (всього було заплановано виділення 7 млн руб.)", – йшлося в повідомленні.


      Росія самосстійне не вийде з "ЛДНР", бо занадто багато вклала у цей проект

      Тоді, спростовуючи інформацію "ІС", аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував, що йдеться не по зменшення обсягу фінансування псевдореспублік Росією, а мінімізацію витрат. Іде перерозподіл грошей. Кремль намагається вивести так звані "ЛДНР" на самофінансування і створити для цього певний алгоритм дій.

      2 листопада 2018 року я оприлюднив оцінку аналітиків ГІ "Права Справа" про те, що протягом останніх п'яти років РФ вклала в ОРДЛО понад $10 млрд. Це означає, що самостійно вона звідти ніколи не вийде.

      18 листопада 2018 року у чаті на "Главред" екс-радник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов повідомив, що за його інформацією, Росія витрачає на окуповані території Донбасу близько 0,25% свого ВВП, або 2 мільярдів доларів на рік.

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      На думку Ілларіонова, виділення на окуповані території Донбасу близько 0,25% свого ВВП є суттєвою сумою, але не позамежною для бюджету Російської Федерації.

      Це солідна сума, але це не та сума, яка стала б непідйомною для Росії в нинішній ситуації. І це не та сума, яка в змозі була б зупинити економічне зростання в Росії. Вона помітна, але вона не є надмірною для нинішнього російського бюджету,
      – сказав Ілларіонов.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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