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      Росія несе відповідальність за біль і страждання в Україні: у США створили сайт про агресію РФ

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      Росія несе відповідальність за біль і страждання в Україні: у США створили сайт про агресію РФ
      Росія несе відповідальність за біль і страждання в Україні: у США створили сайт про агресію РФ / narodna-pravda.ua

      Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.

      Сайт "Протидія російській агресії в Україні" – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати наслідки російської агресії в Україні, написав Волкер у Twitter.

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      На сайті вказано, що після української Революції Гідності 2013-2014 років (вона ж Євромайдан) Росія незаконно захопила і окупувала Крим і почала збройний конфлікт на сході України.

      Після 5 років по тому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати і воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не є стороною конфлікту,
      – зазначено на сайті.

      Крім того, на сторінках сайту викладено хронологію подій від окупації Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.

      Вказано наслідки цих подій для мирного населення та інфрастурктури, а також перераховані інші гібридні методи війни проти України, до яких вдається Росія.

      Росія несе пряму відповідальність за біль і страждання в Україні,
      – підкреслюється на головній сторінці сайту.

      Що відомо про жертв пов'язаних із війною на Донбасі? Відповідно до даних ООН станом на 31 грудня 2018 року загальне число жертв пов’язаних із конфліктом в Україні – 40-43 тисяч. З них близько 13000 – загинули (3320 – цивільні, зокрема 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року, 4000 українських військових і 5,5 тисячі представників збройних формувань). Ще 27,5-30 тисяч людей поранені (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських сил і 12-13 тисяч представників збройних формувань)

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини США Курт Волкер Інтернет Жертви
      Джерело: 24 канал
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