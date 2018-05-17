Росія поступилася Канаді, США переграли Чехію на Чемпіонаті світу з хокею

Збірна Росії з хокею поступилася Канаді у чвертьфіналі Чемпіонату світу, пропустивши п’ять шайб. США забили тричі Чехії.

Першим на матч чвертьфіналі вийшли збірні Росії та Канади. Саме останні і були фаворитами гри. Канадці вийшли вперед вже у дебюті гри, коли на 04:45 реалізували більшість. Наступні шайбу (теж у більшості) канадці закинули вже у другому періоді. Після цього двічі відзначилися росіяни і до перед третім період рахунок став рівним.

Читайте також: Бій Ломаченко – Лінарес встановив рекорд на американському телеканалі

Ще чотири шайби глядачі Royal Arena у Копенгагені побачили у третьому періоді – по дві у виконані кожної з команд. Відтак гра перейшла у овертайм. І знову канадці забили, скориставшись грою у більшості.

Росія – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Гравці збірної США вирішили не доводити гру до овертайму у матчі з Чехією. Хоча і були близькі до цього. На дві шайби у першому періоді чехи відповіли двома влучними кидками у другому періоді. Однак у заключній двадцятихвилинці зусиллями Кейна збірна США знову вийшла вперед у грі і у підсумку здобула перемогу.

США – Чехія 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)