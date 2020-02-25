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      Росія у складному становищі, ми побачимо її розвал, – Данілов

      - Читать новость на русском
      Данілов заявив, що РФ перебуває у складному становищі / rnbo.gov.ua

      Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація наразі перебуває у складному становищі, тож ми зможемо "побачити її розвал".

      Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Liga.net. заявив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми та відносини з Китаєм.

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      Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми,
      – наголосив Данілов.

      За словами політика, без зовнішнього ворога Володимир Путін не може об'єднати "те, що вони називають росіянами". Олексій Данілов вважає, що все буде залежати від цін на нафту і газ та впливу коронавірусу на Китай.

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      "Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", – додав він.

      Які наслідки війни на Донбасі?Від початку 2014 року на Донбасі загинули десятки тисяч людей, а мільйони – стали переселенцями. Наслідки російської агресії трагічі: окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйона внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики більше 130 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Нафта Газ Володимир Путін Війна на Донбасі РНБО Олексій Данілов Україна – Росія Новини Росії
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