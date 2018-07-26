Росія відволікає увагу США від набагато серйознішої загрози, – директор ФБР

Наразі вся увага США настільки прикута до Росії та її спроб вплинути на вибори у США та підірвати західний світовий порядок загалом, що це заглушає дискусії про ще одну країну, яка насправді є "загрозою номер один" для Америки.

Йдеться про Китай, зауважує The Washington Post.

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Так, на Аспенському форумі з безпеки, що відбувся минулого тижня в штаті Колорадо, керівники розвідувальних служб США публічно заявили, що Китай прагне замінити собою Америку як панівну світову державу та є найсерйознішою загрозою для її економіки та національної безпеки, зазначає видання.

Китай з точки зору контррозвідки у багатьох сферах є найширшою, найграндіознішою та найістотнішою загрозою, з якою стикаємося ми як країна. Китай намагається позиціювати себе як єдина панівна наддержава. (...) Він намагається замінити собою США в цій ролі,

– сказав Рей.

За його словами, у порівнянні з Росією Китай становить "більш довгострокову небезпеку для США".

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський союз, Росію та Китай торговими ворогами США.



Окрім того, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.