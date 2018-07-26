19:55
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія відволікає увагу США від набагато серйознішої загрози, – директор ФБР

1476 Читать новость на русском
Директор ФБР Крістофер Рей назвав "загрозу номер один" для США
Директор ФБР Крістофер Рей назвав "загрозу номер один" для США / AP

Наразі вся увага США настільки прикута до Росії та її спроб вплинути на вибори у США та підірвати західний світовий порядок загалом, що це заглушає дискусії про ще одну країну, яка насправді є "загрозою номер один" для Америки.

Йдеться про Китай, зауважує The Washington Post.

Читайте також: У ФБР розповіли, як Росія сіє розбрат у США

Так, на Аспенському форумі з безпеки, що відбувся минулого тижня в штаті Колорадо, керівники розвідувальних служб США публічно заявили, що Китай прагне замінити собою Америку як панівну світову державу та є найсерйознішою загрозою для її економіки та національної безпеки, зазначає видання.

Китай з точки зору контррозвідки у багатьох сферах є найширшою, найграндіознішою та найістотнішою загрозою, з якою стикаємося ми як країна. Китай намагається позиціювати себе як єдина панівна наддержава. (...) Він намагається замінити собою США в цій ролі,
– сказав Рей.

За його словами, у порівнянні з Росією Китай становить "більш довгострокову небезпеку для США".

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський союз, Росію та Китай торговими ворогами США.

Окрім того, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
сьогодні, 19:01 Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
Ірина Шиба
Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
сьогодні, 18:05 Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
Михайло Года 391
Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів
сьогодні, 17:50 Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів
Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
сьогодні, 17:02 Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
Блог Соцмережі
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сьогодні, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Автобус з паломниками перекинувся у Росії: десяток загиблих
11 червня 2017 , 21:57
Аномальна спека та грози: країни світу потерпали від негоди
 30 червня 2017 , 23:55
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук