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Росія вкотре привласнила славу України: цього разу футбольну

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Росія привласнила собі зірок українського футболу: Бєланова та Рудакова
Росія привласнила собі зірок українського футболу: Бєланова та Рудакова / Соцмережі

За браком власних героїв, у тому числі і в спорті, Росія не гребує "красти" спортсменів у інших держав, у тому числі і в України. Так сталося і з українськими футболістами Ігорем Белєновим і Євгеном Рудаковим, яких чомусь напередодні Чемпіонату світу-2018 видають за російських.

Річ у тім, що у московському міжнародному аеропорту Шереметьєво з’явилися плакати з легендарними футболістами, серед яких і зірки київського "Динамо" Ігор Бєланов і Євген Рудаков, однак поруч із ними красується напис "Футбольна Россия", пише видання Politeka.

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Як пояснює ресурс, насправді вищезазначені спортсмени жодного стосунку до Росії не мають. Так, володар "Золотого м’яча" Ігор Бєланов народився в українській Одесі та упродовж своєї кар’єри пограв у "Чорноморці", "Динамо" (Київ), "Боруссії" Менхенгладбах, "Айнтрахті" та "Маріуполі". До слова, нападник ніколи не виступав за жоден російський клуб.

Бєланов, Росія, футбол, ЧС-2018, крадіжка. привласнення, Україна. Росія
Росія привласнила собі українського володаря "Золотого м'яча" Ігора Бєланова 

Щодо Євгена Рудакова, то хоча він і народився у Москві та зрештою його підписало місцеве "Торпедо", проте у складі останніх не провів жодного матчу та запам’ятався перш за все виступами за "Динамо" (Київ). Зауважимо, що тут він став справжньою зіркою. Виступав Рудаков на позиції воротаря і у 1963-1977 роках повів 258 поєдинків у складі киян.

Рудаков, Росія, футбол, ЧС-2018, крадіжка. привласнення, Україна. Росія
Євген Рудаков хоч і народився у Москві, проте зробив собі ім'я у київському "Динамо" 

Цікавим є і той факт, що виробники розмістили плакат футболіста з помилкою, назвавши його Валерієм, переплутавши з іншим українцем, який запам’ятався виступами за "Шахтар".

Нагадаємо, Росія вже неодноразово привласнювала українську спадщину. Перший гучний випадок стався у 2016 році, коли у Москві відкрили пам’ятник хрестителю Київської Русі князю Володимиру Великому.

Не менш резонансний випадок стався у 2017 році, коли під час візиту до Парижа російський президент Володимир Путін хотів привласнити Анну Ярославну. Крім того, у тому ж році господар Кремля заявив, що в окупованому Криму проходить фестиваль джазової музики Jazz Koktebel, хоча там відбувалася лише його імітація.

У 2018 році вже український письменник Юрій Андрухович знайшов свій іронічний вірш про Росію з роману "Московіада" серед поезій автора з Росії Валентина Пушкарьова.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини спорту Історія Динамо Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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