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      БЛОГ Остап Яриш
      Журналіст Голосу Америки

      Росія знову намагається втрутитись у вибори в США: на чиєму боці грає Кремль?

      -
      Берні Сандерс / theduran

      Наша пісня гарна й нова! За даними американської розвідки, Росія знову намагається втрутитися у вибори США.

      Цього разу – парампампам – на користь Берні Сандерса. Поки неясно, як саме – але в 2016 росіяни теж намагались підняти його рейтинг в боротьбі проти Клінтон, і тоді вони це робили через соцмережі.

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      А тепер дивимось на інші факти:

      – Минулого тижня з'явилась інформація, що Росія намагається допомогти переобратися Трампу;
      – В США багато хто вважає, що Сандерс буде зручним конкурентом для Трампа, бо у фіналі консервативніші виборці за нього не проголосують;
      – Це підтверджують останні опитування: 2/3 усіх американців не хотіли би бачити президентом соціаліста (читайте – Сандерса);

      Тому питання – якщо Росія дійсно намагається допомогти Берні здобути номінацію й потрапити у фінальний тур, то яка кінцева мета цієї допомоги.

      Та як би там не було, ці новини реально додали Сандерсу клопоту. Його опоненти вже почали згадувати медовий місяць у СРСР, відмову голосувати за санкції проти Росії і обіцянки зменшити фінансування армії США. А Трамп почав переводити стрілки, мовляв – дивіться, ось хто справжній друг Путіна!

      Сам Сандерс грізним тоном каже, щоб Москва трималася подалі від виборів у США. Він підтвердив, що теж має інформацію про втручання Росії – та інших країн (цікаво, яких). Сподіваюсь, Україну цього разу оминуть.

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      Автор: Остап Яриш
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Володимир Путін Публікації Дональд Трамп Вибори у США
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