Росія знову намагається втрутитись у вибори в США: на чиєму боці грає Кремль?

Наша пісня гарна й нова! За даними американської розвідки, Росія знову намагається втрутитися у вибори США.

Цього разу – парампампам – на користь Берні Сандерса. Поки неясно, як саме – але в 2016 росіяни теж намагались підняти його рейтинг в боротьбі проти Клінтон, і тоді вони це робили через соцмережі.

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А тепер дивимось на інші факти:

– Минулого тижня з'явилась інформація, що Росія намагається допомогти переобратися Трампу;

– В США багато хто вважає, що Сандерс буде зручним конкурентом для Трампа, бо у фіналі консервативніші виборці за нього не проголосують;

– Це підтверджують останні опитування: 2/3 усіх американців не хотіли би бачити президентом соціаліста (читайте – Сандерса);

Тому питання – якщо Росія дійсно намагається допомогти Берні здобути номінацію й потрапити у фінальний тур, то яка кінцева мета цієї допомоги.

Та як би там не було, ці новини реально додали Сандерсу клопоту. Його опоненти вже почали згадувати медовий місяць у СРСР, відмову голосувати за санкції проти Росії і обіцянки зменшити фінансування армії США. А Трамп почав переводити стрілки, мовляв – дивіться, ось хто справжній друг Путіна!