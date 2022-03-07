Росіян більше цікавить дефіцит продуктів, ніж втрати їх солдат на війні з Україною

Про це свідчить статистика пошукових запитів російських користувачів пошукової системи Google.

Аналітик Андрій Ярмак вже кілька днів поспіль вивчає запити росіян в пошуковій мережі Google. Адже статистика російського Yandex вже недоступна для аналізу.

Згідно з його інформацією, якщо ще два-три дні тому серед топзапитів росіян була кількість загиблих земляків на війні з Україною, то тепер ситуація змінилася.

"Кількість загиблих рашистів в Україні їх починає турбувати менше, ніж дефіцит. Причому й далі переважно дефіцит цукру народ турбує. Ну реально...ппппцц, - пише Андрій Ярмак. - На другому місці дефіцит ліків і на третьому – продуктів в цілому".

Пошукові запити в Google з території Росії

У перші дні війни росіян цікавило, що таке "вантаж 200" та "вантаж 300", кількість вбитих російських солдатів. Тепер вони це знають і шукають прямі запити – "список загиблих в Україні", "cкільки загинуло русских солдат" та "які міста в Україні під контролем Росії".

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Також можна подивитись, з яких саме регіонів надходять ці запити. Адже географія запитів опосередковано показує, звідки саме набирали солдат для війни з Україною. Виявляється, серед лідерів занепокоєності - Костромська, Тамбовська, Псковська області РФ, Забайкальський край, Пензенська, Алтайський край, Бєлгородська, Камчатський край, Амурська, Смоленська області. Таким чином, досить очевидно, що з центральних областей та міст рф не набирали так багато "м'яса для війни", як з менших, менш помітних.

Топ-5 запитів росіян у Google

Ще один цікавий запит росіян "як ввійти в пошту". У нас про це інформації немає, однак очевидно, що якісь поштові сервіси заблокували поштові скриньки росіян.