У росіян було в рази більше техніки: розвідник розповів про звільнення Капітанівки та Дмитрівки

31 березня спецпідрозділи Головного управління розвідки з іншими підрозділами ЗСУ взяли участь в операції зі звільнення населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка Бучанського районів, що на Київщині.

Операцію розпочали о 17:00. Тривала вона, за словами командира спецрозділу ГУР, дві години.

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Кількість техніки ворога значно переважала

В окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки.

Водночас з боку українських сил зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГРУ.

Командир спецрозділу ГУР МО "Титан" розповів, що в результаті операції ворог зазнав втрат – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки. Живої сили було знищено до 50 осіб піхоти. Основна маса ворогів була знищена, інша – відступила.

Як здійснювалась операція з визволення

За словами "Титана", головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина мирних мешканців. Тому потрібно були робити все так, аби цивільні не постраждали.

Наступ почався з боку села Петрушки й окупантам довелось відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. В активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою,

– розповів "Титан".

Додамо, що у визволених селах працюють фахівці із розмінування боєприпасів, тому повертатись мешканцям ще не можна.

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