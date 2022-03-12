На росіян чекає тотальне безробіття: майже 100 тисяч людей втратили роботу через санкції

Приблизно 100 тисяч росіян втратили роботу через санкції, які на країну наклали іноземні компанії на тлі масштабного наступу Росії на Україну.

Каса вже точно вільна

Найбільше людей залишилось без робочих місць через закриття McDonald's. Там працювали понад 62 тисячі росіян.

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Де ще росіяни масово втратили роботу

корпорація PepsiCo – 20 тисяч росіян;

IKEA – 15 тисяч;

Inditex – 9 тисяч;

KPMG – 4 500;

PWC – 3 700;

H&M – 3 500;

LVMH – 3 500;

L'Oreal – 2 200;

Starbucks – 2 000.

"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян", – мовиться у повідомленні.

Тотальне безробіття

А до кінця року, за прогнозом, без роботи залишаться приблизно 9 мільйонів громадян країни-окупанта.

Центрі протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що на росіян чекає тотальне безробіття,

– зазначили у відомстві.

Загалом про призупинення роботи в Росії заявили понад 330 іноземних компаній. Вони відмовились працювати в Росії, співпрацювати з країною та її громадянами, чи ж постачати туди свою продукцію та сервіси.

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