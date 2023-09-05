У росіян дедлайн щодо Куп'янського напрямку, ворог має кілька завдань: огляд фронту від Світана

На Запоріжжі ЗСУ розкрили першу лінію оборони, друга вже є менш замінованою. Водночас найближчого місяця окупанти намагатимуться нагнітати обстановку на Куп'янському напрямку.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, зауваживши, що останнім часом Росія знову підтягує додаткові частини на Куп'янський напрямок.

Дивіться також "Проти нас воює професійне м'ясо": що розповіли бійці ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку

Чому Росія нагнітатиме обстановку поблизу Куп'янська

Полковник запасу зазначив, що на Куп'янському напрямку росіяни не просто так ідуть вздовж аміачної труби. Куп'янськ-Вузловий – не просто важлива залізнична станція, там ще паралельно йде аміачна труба з Тольятті.

За його словами, одне з питань, яке турбує росіян, – це більш-менш безпечне прокачування аміаку. Окупанти намагаються вздовж цієї аміачної труби дійти до точки її перетину. А це саме в районі Куп'янська-Вузлового. Далі ж труба йде на схід у бік Одеси.

Тому одне із завдань – це, зокрема, труба. І звісно, зв'язати наші війська, наші резерви на цьому напрямку, принаймні якось спробувати,

– сказав Світан.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Він зауважив, що туди останнім часом знову підтягуються додаткові російські частини. Але часу у противника – до осінніх дощів, бо щойно почне дощити, донецькі чорноземи розмокнуть і рухатися буде практично неможливо. Тому у росіян дедлайн приблизно до жовтня.

Намагатимуться у найближчий місяць нагнітати там обстановку,

– вважає полковник запасу.

Військовий експерт додав, що на Куп'янському напрямку є достатня кількість наших сил та засобів, а також надходять додаткові боєприпаси, непогано себе показують, наприклад, касетні.

Друга лінія оборони ворога на Запоріжжі слабша

Світан нагадав, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зауважив, що на Запорізькому напрямку росіяни вклали у першу лінію оборони 60% сил і засобів.

Він зауважив, що, крім мін, які лежать на поверхні, є й ті, що у самій землі. Є зариті піраміди з трьох мін, вибух яких перевертає навіть танк із катком – настільки серйозні на Запоріжжі замінування.

І ми їх уже пройшли. Ми розкрили цю лінію оборони на ширині фронту у декілька кілометрів і вже підійшли до другої,

– наголосив Світан.

За його словами, на деяких ділянках розкриваємо вже другу лінію оборони. Адже вона вже без такої лінії забезпечення – там нема великої кількості мін. Є певні ділянки мінування, але перед самими укріпрайонами та інженерними фортифікаційними спорудами. Наші воїни знають, що з ними робити.

Війна в Україні: останні новини