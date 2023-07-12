Росіянам ніде не раді: в аеропорту Ізраїля туристи дві доби сплять на картоні в очікуванні рейсу

Росіяни досі іноді дивуються, чому їх не пускають до тієї чи іншої країни. Так, нещодавно понад десяти громадянам країни-агресорки, які прилетіли із Сочі та Мінеральних Вод, заборонили в'їзд до Ізраїлю та депортували їх до батьківщини "без причин".

А оскільки місць на всіх на один рейс не хватає, вони вимушені днями спати на підлозі аеропорту Тель-Авіва. Про це розповіла одна із росіянок у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

До теми Трясе від злості, – білорус "розніс" росіянок у Таїланді

В холоді, без води та їжі

За словами росіянки, в аеропорту вони перебувають уже другий день. А оскільки у них немає доступу до своїх речей, то спати їм доводиться на картоні, розкладеному на підлозі. Не можуть вони забрати з власних валіз навіть речі першої необхідності.

При цьому в самому аеропорту доволі холодно. Однак оскільки у росіян відібрали паспорти, а у декого нема й закордонних банківських карт, то вони не можуть купити ані теплих речей, ані теплої їжі. Тож щоб хоч якось зігрітися, вони сидять у спортивних костюмах та светрах, а також випрошують пледи у тих, хто відлітає з держави.

Також росіянка скаржиться, що працівники аеропорту не надають ніякого харчування. Тож, плутаючись у власних свідченнях, вона заявляє, що доводиться розставатися з власними грошима, щоб не очікувати свого рейсу голодними.

До всього описаного вона скаржиться й на спілкування з працівниками аеропорту Тель-Авіва. Мовляв, з росіянами розмовляють зневажливо та не надають жодної інформації. Тож коли вони зможуть повернутися назад до боліт – не знають.

Росіян вже дві доби не випускають з аеропорту: відео

Причина депортації таки є

Хоч росіянка заявила, що їх депортують з Ізраїля, "не пояснивши причину", насправді на опублікованих документах її видно чітко. В окремому місці таблички зазначено: "З міркувань попередження нелегальної міграції".

За словами росіянки, вона прилетіла до країни на відпочинок. Однак з документів зрозуміло, що прикордонники запідозрили громадян країни-агресорки у намірах емігрувати до Ізраїлю під виглядом відпустки.

Такий же документ отримала й інша росіянка, яка прилетіла до країни з дітьми за запрошенням брата. Однак хоч за її словами всі документи були зроблені правильно, їх депортували з тієї ж причини.

Відтак росіян залишили в аеропорту чекати зворотного літака, час вильоту якого невідомий.

Росіяни чекають на зворотний рейс другу добу / Соцмережі