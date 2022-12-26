У когось паніка: тривожність росіян через війну в Україні зросла у 2 рази

Найвідоміші російські байки – "все йде за планом" та "працює ППО". Водночас росіян у грудні 2022 року вони вже не заспокоюють.

Станом на грудень 2022 року тривожність росіян зросла удвічі. Про це свідчать результати досліджень, які публікують росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Громадяни країни-окупантки підтримують війну – геноцид українців. Однак при цьому хочуть, аби їхньої "зони комфорту" це ніяк не стосувалося. Тим часом Росія йде на дно, а росіяни – все більше тривожаться.

У порівнянні з показниками за грудень 2021 року рівень паніки зріс удвічі. Що ж, схоже, цьогоріч росіян заслужено чекають невеселі свята. Новорічні салати не смакуватимуть, а російські тупі шоу – не тішитимуть.

Росіяни підтримують геноцид українців

Громадяни країни-терористки продовжують доводити, що у них не залишилося нічого людського.

Росія вбиває тисячі людей й стирає з лиця землі цілі міста. Тим часом станом на 24 грудня війну підтримує 71% росіян. Відповідні дані демонструє результат соціологічного опитування.

Такі дослідження вкотре підтверджують, що у війні винен не лише Владімір Путін.