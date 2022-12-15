Росіян та інших ворогів треба вбивати, ми не повинні боятися цього, – Залужний

Ворога, який прийшов на українську землю, треба знищувати. Українці не повинні боятись цього, оскільки інших варіантів немає.

Такої думки дотримується і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Західні ЗМІ констатують, що він безжальний до загарбників, з якими воює з 2014 року.

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Росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати, і, головне, ми не повинні боятися цього,

– наголосив Залужний.

Росіяни – не ідіоти

Попри це, головнокомандувач не ставиться зневажливо до окупантів. Він знає, що російські військові – не ідіоти.

До речі, рішучість генерала була вирішальною в перші дні війни, коли навіть західні союзники думали, нібито українська держава та збройні сили перебувають під загрозою повного краху.

Залужний пригадав, що американці радили готуватися до укріпленої оборони. Однак в ЗСУ був один шанс, і ним скористались. Головнокомандувач зазначив, що його завданням було розподілити менші сили таким чином, щоб застосувати нетрадиційну тактику й зупинити натиск ворога.

Втрати окупантів

ЗСУ щодня збільшують втрати російських окупантів. У Генштабі ЗСУ відзвітували, що станом на 15 грудня вони становлять 96590. Лише за останню добу ліквідували 590 загарбників.

Крім того, військові "мінуснули" тисячі одиниць техніки окупантів.