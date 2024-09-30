Масове переселення жителів Курщини до Маріуполя: Андрющенко розповів деталі

На території Курщини триває операція Збройних Сил України. Росіяни переселяють жителів із цієї області до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що у місті вже понад 50 людей, яких переселили із території Росії, де триває операція Сил оборони. Пропагандистські телеканали нічого не розповідають про ці переміщення.

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Завозять тихо

Петро Андрющенко наголосив, що такими переселеннями Росія продовжує свою політику заміщення місцевих жителів. Окупанти намагаються не привертати увагу такими діями.

Обіцяють завести ще більше, ми поки спостерігаємо скільки їх буде. Все відбувається поступово,

– сказав він.

Радник міського голови зауважив, що жителі Маріуполя вже спілкуються із переселеними людьми з Курської області. Окупанти в такий спосіб намагаються створювати соціальний імунітет.

Важливо! Правозахисник Павло Лисянський, зазначив, що росіяни завозять на окуповані території своїх громадян, переважно не слов'янського походження. Він пояснив це тим, що Росія вважає, що місцеве населення має проукраїнські настрої.

Корінним мешканцям нав'язують відчуття жалю до переселених осіб. Начебто це бідні люди, які теж постраждали.

Воно спрацьовує, тому я думаю, що масове завезення до Маріуполя ми побачимо за один чи два тижні. Тоді, коли суспільство буде готове прийняти будь-яку кількість біженців з Курської області,

– висловився Петро Андрющенко.