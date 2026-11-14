Зустріч у Білому домі може зіграти на руку Росії: Золкін попередив про небезпеку

Після гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області представники України та Росії 5 листопада зустрілися в Білому домі на запрошення Меланії Трамп. Під час заходу сторони підбили підсумки евакуації цивільних, однак спільна поява українських і російських посадовців викликала неоднозначну реакцію.

Особливе занепокоєння спричинило те, як розмістили делегації та які фотографії з'явилися після зустрічі. Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Володимир Золкін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому побоюється дипломатичних наслідків такого формату, попри важливий результат гуманітарної місії.

Спільні фото можуть допомогти Росії повернутися в дипломатію

Україну на зустрічі представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Від Росії були присутні спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Золкіна насторожило те, що представники обох держав перебували поруч під час публічного заходу. Для порівняння він згадав інший дипломатичний випадок, коли, за його словами, міністри закордонних справ відмовилися від спільного фотографування з російським міністром Сергієм Лавровим.

На останньому саміті, наприклад, усі міністри закордонних справ відмовилися фотографуватися з Лавровим. А тут наші представники сидять поруч із російськими представниками. Мало того, що фотографуються, ще й поруч перебувають,

– звернув увагу Золкін.

На думку військовослужбовця, такі публічні контакти можуть вплинути на поведінку інших міжнародних представників. Він припускає, що надалі вони можуть посилатися на український приклад, пояснюючи власну готовність відновлювати звичайне спілкування з російськими посадовцями.

А чому ми не маємо тиснути руки росіянам? Чому ми не маємо з ними фотографуватися, якщо самі українці це роблять? Мені здається, є така небезпека. Це більше працює на легалізацію, на повернення росіян на міжнародну дипломатичну арену,

– застеріг журналіст.

Водночас Золкін визнав, що не є фахівцем із міжнародної дипломатії, тому не береться стверджувати, що зустріч обов'язково призведе до таких наслідків. Його занепокоєння стосується можливого поступового повернення представників держави-агресорки до звичних міжнародних контактів.

Порятунок людей з Олешок залишається головним результатом

Гуманітарна операція в Олешках відбулася ще до зустрічі у Вашингтоні. Вона дозволила організувати евакуацію цивільного населення з окупованого міста, а Меланія Трамп виступила посередницею в домовленостях щодо тимчасового припинення вогню.

Золкін не вважає, що Дмитро Лубінець самостійно визначав умови цієї операції. Він припустив, що головні домовленості досягалися на іншому рівні, а український омбудсман мав забезпечити виконання своєї частини гуманітарної роботи.

Завдання Лубінця було не нашкодити цій операції, як я це бачу. Тому він відігравав свою роль. А от наскільки він забагато посміхався і занадто активно тиснув руки росіянам – це вже суб'єктивна людська історія, яку кожен може оцінювати самостійно,

– пояснив Золкін.

Окремо журналіст звернув увагу на напрямки, які обирали мешканці Олешок під час евакуації. За інформацією, яку він бачив, значно більше автобусів із людьми вирушило в український бік, ніж у російський. Водночас Золкін застеріг, що точні підрахунки в різних повідомленнях відрізнялися.

Він вважає, що добровільний виїзд людей з окупованої території суперечить твердженням Кремля про нібито захист місцевого населення. Російська пропаганда намагається представити окупацію як звільнення, однак рішення самих мешканців демонструють іншу картину.

Це сильний удар по їхній пропаганді, тому що ви там нібито когось звільняєте, а вони від вас тікають. При першій же можливості тікають від вас,

– наголосив військовослужбовець.

Золкін також згадав повідомлення про переслідування в окупованому Криму російського воєнного кореспондента, який розповів про евакуацію з Олешок. За оцінкою журналіста, така реакція свідчить про небажання російської влади допускати поширення інформації, що суперечить її офіційним заявам.

Він переконаний, що українські медіа могли б активніше висвітлювати історії людей, які вирішили залишити окупацію, замість зосереджуватися лише на суперечливих моментах дипломатичних заходів. Попри побоювання щодо спільних фотографій у Білому домі, найважливішим для Золкіна залишається успішне повернення цивільних на підконтрольну Україні територію.

Золкін про гуманітарну місію в Олешках: дивіться відео