У росіян можуть закінчуватися ракети: Арестович розповів про незвичний обстріл Одеси

Загарбники продовжують випускати ракети по містах України. Сигналами повітряної тривоги нехтувати не можна, навіть якщо ви перебуваєте в регіоні, який далекий від гарячих бойових дій.

Останнім часом часто від обстрілів потерпають Одеса та прифронтовий Миколаїв. Про особливості одного з останніх обстрілів розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live, повідомляє 24 канал.

До теми Бої ідуть, російські війська підтягнули додаткові сили, – Арестович про Сєвєродонецьк

Росіяни запускають ракети середньої дальності

Арестович звернув увагу на обстріли Одеси та Миколаєва 3 червня. Більшість випущених ворожих ракет вдалось збити.

Як тільки розібрались, то вияснили, що ці ракети типу Х-59. Вони характерні тим, що в них максимальна дальність ураження менше 300 кілометрів, тобто це ракети середньої дальності, авіаційні,

– пояснює він.

За словами радника глави Офісу Президента, це викликає питання: або вони випробовують ці ракети або в них закінчуються ракети дальні. Саме тому російські окупанти можуть застосовувати ці.

"А вони небезпечні тим, що можуть підходити вплотну до кордонів роботи нашої ППО. З великою ймовірністю у них почалася економія ракет інших класів і доводиться застосовувати середньої дальності", – каже Арестович.

Окупанти обстрілюють Україну

Загроза нових ударів з Чорного моря залишається. Звідти російські окупанти готові випускати по Україні ракети. І саме з Чорного моря вони й летять найчастіше. Як повідомляли в оперативному командуванні "Південь", зараз у Чорному морі 4 російські кораблі та 1 підводний човен, загалом вони оснащені 36 крилатими ракетами. Ймовірність обстрілів мирних українських міст висока.

Вранці 4 червня під обстріл російських окупантів знову потрапили житлові квартали Миколаєва. Під вогнем опинився Корабельний район міста. На жаль, є жертви та поранені. Мер Олександр Сєнкевич зазначав, що станом на 15:00 було відомо про 3 загиблих та 4 поранених. Двоє осіб загинули одразу на місці під час обстрілу. Ще одна постраждала людина померла дорогою до лікарні. У 4 поранених – важкі травми, за їхні життя зараз борються миколаївські лікарі.

Також росіяни вчергове показали, що у них немає нічого святого, коли мовиться про руйнування та вбивства. Вони обстріляли Святогірську лавру на Донбасі. Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів спалахнув Всіхсвятський скит. Президент Зеленський через це знову закликав ЮНЕСКО позбавити варварську Росію членства в організації, а ООН – сприяти повній дипломатичній ізоляції країни-терориста.

Арестович попереджав про неприємності на фронті цього місяця: дивіться відео