У росіян настільки багато техніки, що в деяких містах виникають танкові затори, – Зеленський

У президента Володимира Зеленського запитали, чи турбує його виснаження запасів необхідної військової техніки. На що він пожартував, що у росіян її вдосталь.

Володимир Зеленський відповів, що у російських військових є тисячі військових машин. Їх настільки багато, що в деяких місцях виникають "танкові затори".

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Він зауважив, що у нас не так багато літаків, танків та бронетранспортерів, як нам потрібно. Тому "ми багато взяли у росіян". Лише за один з останніх днів Україна поповнила техніку 12 чи 17 танками. За словами Володимира Зеленського, це через те, що росіяни "бояться наших солдатів і тікають".

Також президент згадав Чорнобаївку, куди російська техніка повертається знову і знову.

У російських військових – тисячі військових машин, і вони всі йдуть, йдуть і йдуть. Якщо ми можемо пожартувати у цій ситуації, я це зроблю. Є міста, де стільки танків, що вони не можуть пройти й мають танкові затори… У нас є знамените місто Чорнобаївка, де ми вдесяте (станом на 28 березня 12 разів – 24 канал) обстріляли російські військові частини. Росіяни не розуміють, що відбувається, губляться і продовжують повертатися на те саме місце,

– сказав Володимир Зеленський.

При цьому президент звернув увагу на важливу проблему – в України закінчуються танки, але танки та бронетехніку нам ніхто не продає.

Україні не продають танки та бронетехніку

Ми не отримали літаків, бронетехніки і танків. Глава держави сказав, що "це – велика проблема".

Ми вже дали список військової техніки, яку шукаємо. Ми знаємо, чого хочемо, де це є і скільки нам потрібно. Радянське обладнання є. Добре. Нам все одно. Наші листи отримали всі країни, які мають це обладнання,

– сказав президент.

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