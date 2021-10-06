У росіян палає через український Крим на презентації логотипу Євро-2024
Джерело:24 канал
УЄФА презентувала офіційний логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Крим у ньому зображенний у законних кордонах України.
Втім, це зовсім не сподобалося російським ЗМІ і користувачам соцмереж. Вони почали звинувачувати спілку європейських футбольних асоціацій у несправедливій помилці.
Нагадаємо В УЄФА показали логотип Євро-2024: емоційне відео презентації
На карті УЄФА Крим – український
Логотип містить кольори національних прапорів 55 країн, які є членами УЄФА. Його презентація починається із відео з картою Європи. Отут у росіян і "запалало": Крим зображений у складі України і у синьо-жовтих кольорах.
Російські ЗМІ, включно з ліберальним "Дождем" видали приблизно однакові заголовки, що "на логотипі Крим – український".
У Росії обурюються з українського Криму на презентації УЄФА / Скриншоти 24 каналу
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Новий логотип до Євро-2024: що відомо
- Євро-2024 відбуватиметься у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.
- Змагання пройдуть у 10 містах – Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.
- Слоганом чемпіонату Європи буде "Об'єднані футболом. Єдині в самому серці Європи".
- Презентували його 5 жовтня на Олімпійському стадіоні у Берліні.