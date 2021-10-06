У росіян палає через український Крим на презентації логотипу Євро-2024

УЄФА презентувала офіційний логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Крим у ньому зображенний у законних кордонах України.

Втім, це зовсім не сподобалося російським ЗМІ і користувачам соцмереж. Вони почали звинувачувати спілку європейських футбольних асоціацій у несправедливій помилці.

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На карті УЄФА Крим – український

Логотип містить кольори національних прапорів 55 країн, які є членами УЄФА. Його презентація починається із відео з картою Європи. Отут у росіян і "запалало": Крим зображений у складі України і у синьо-жовтих кольорах.

Російські ЗМІ, включно з ліберальним "Дождем" видали приблизно однакові заголовки, що "на логотипі Крим – український".

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