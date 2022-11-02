Піхота у них вже йде як гарматне м'ясо, – снайпер-військовий про Бахмутський напрямок

Український снайпер розповів, що ситуація у Бахмуті дуже складна. За його словами, росіяни там не соромляться завалювати все своїми трупами.

Військовий пояснив, що в перші дні війни Збройні Сили України дуже добре покремсали їхню піхоту. Відповідну інформацію боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивний "Осман" розповів у межах проєкту "Інтерв'ю24" на сайті 24 каналу.

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Снайпер розповів про шалені втрати росіян

Військовий розповів, що у Бахмуті на Донеччині ворог сконцентрував максимум своєї сили, яку міг стягнути:

там достатньо боєприпасів, засобів вогневої підтримки, артилерії, авіації й тому подібного;

росіяни не соромляться кидати цю зброю, бо в них її дуже багато;

якщо ЗСУ стараються працювати точно, але не часто, то вороги працюють і часто, і точно. Адже в останніх гарно розвинене тилове забезпечення – артилерія, зв'язок, авіарозвідка.

Піхоту в перші дні війни ми там дуже добре покремсали там, спеціалістів у них вже не так багато. І піхота у них вже йде як гарматне м'ясо. А саме тилові моменти, такі як артилерія і тому подібне, розвинені у них набагато краще. Тому складно, дуже складно,

– розповів боєць 24 батальйону 53 бригади.

"Осман" пояснив, що росіяни в Кодемі та Миколаївці просто лягали сотнями. За словами військового, у нього склалось враження, що Росії не шкода свого особового складу. Мовляв, якщо вони мають ціль, то не соромляться туди кинути дуже багато резервів і сил.

Військовий пояснив, навіщо росіянам Бахмут

Український військовий пояснив, що місто Бахмут на Донеччині є великим дорожнім вузлом, що з'єднує дорогу від Лисичанська і майже до Донецька.

А саме в зимовому періоді техніка не може пересуватися земляними дорогами та околицями. Тому їм важливо захопити цю дорогу для того, щоб перекидати резерви,

– пояснив боєць.

Він також пригадав, що через Кримський міст вороги вже не можуть перекидати й постачати військову техніку та війська. Проте запевнив, що ЗСУ ціною свого здоров'я та життя утримують цю навалу окупантів.

Сотні росіян гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий розповів, що тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине близько сотні російських військових. Тобто вороги мінусуються постійно.

Ви ж бачите, наскільки великі втрати у них – щодня кілька сотень людей, було майже під тисячу. Це Авдіївський, Бахмутський напрямок – близько сотні на кожному з цих напрямків бойові втрати та стільки ж поранених,

– заявив він.

За даними речника, Росія підтягує мобілізованих, намагаючись компенсувати втрати. Проте "мобіки" з мінімальною підготовкою, тож деякі вже повернулися додому без частин тіла, з пораненнями або в чорних мішках.

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