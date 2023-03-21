Наплив помилуваних ув'язнених "вагнерівців": росіян попередили про небезпеку

Найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за приватну військову компанію "Вагнер", ймовірно, будуть помилувані та звільнені. Тож, пересічні росіяни зустрінуться з ними у буденному житті.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки. У відомстві нагадали, що пік вербування добровольців із в'язниць припав на осінь 2022 року. Їм пропонували скасування вироків через півроку служби.

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Хоча приблизно половина завербованих в'язнів, імовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група виконує свою обіцянку звільнити тих, хто вижив,

– йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що посвідчення, які будуть видані звільненим ветеранам "Вагнера", нібито завірені указом президента країни-агресора Володимира Путіна.

Пригожин теж має проблеми

Водночас, за даними розвідки, у зв'язку з тим, що тепер, імовірно, групі "Вагнер" заборонили вербувати нових ув'язнених, звільнення завербованих ув'язнених від участі у війні посилить кадрові проблеми ПВК "Вагнер".

Крім того, раптовий приплив у багатьох випадках небезпечних злочинців з нещодавнім і часто травматичним бойовим досвідом може становити значну проблему для російського суспільства воєнного часу,

– наголошують в британському відомстві.

Більшість зеків уже ніколи не повернуться