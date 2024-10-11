Після знищення нафтобази в Феодосії, росіяни потрапили у логістичне пекло, – "Атеш"

Після удару по нафтобазі у Феодосії, у росіяни почалися значні труднощі з паливом. Агенти "Атеш" фіксують активні переміщення мобільних заправних станцій.

Також заправні станції активно змінюють своє місце дислокації. Про це повідомив рух на своєму телеграм-каналі.

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Які труднощі у окупантів через удар по нафтобазі у Феодосії

Агенти "Атеш" повідомили, що по всьому Криму фіксують активне переміщення військових бензовозів. Внаслідок удару по нафтобазі у Феодосії російські війська стикнулися із серйозним дефіцитом палива.

Росія переміщає свої бензовози: дивіться відео

Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них. Вище командування дало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива одному місці трохи більше 10 – 12 годин,

– повідомили агенти руху.

Там додали, що ця ситуація вказує, що ураження критичних об'єктів такого масштабу позначається не лише на забезпеченні військ, а й на виконані бойових завдань.

Російський бензовоз / Фото "Атеш"