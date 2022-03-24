У росіян ще достатньо багато заліза, яке може вбивати, – Рахманін

Перемога України у війні з Росією неминуча – питання лише в часі та в ціні. Однак для того, щоби давати гідну відсіч, треба дивитися правді в очі.

Про це розповів народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. На цьому він наголосив в ефірі 24 каналу.

До слова Ця війна надовго, – військовий про істерику Росії

Він сказав, що війна – це в принципі достатньо складно. А боротися з Росією не так легко.

"Це все ще країна з 140-мільйонним населенням, це країна з величезним людським і мобілізаційним ресурсом", – зазначив він.

У росіян досі є об'єктивні проблеми, мовиться про:

велику кількість загиблих;

поранених;

полонених;

підірваний морально-бойовий дух.

Однак у них все ще є (поки що) є ресурс, для того, щоби відновити людський ресурс, і все ще є багато заліза, яке може вбивати,

– наголосив він.

І нагадав, що Росія готувалася до цієї війни не рік, і не два. Навіть не 10. "Вони готувалися воювати з усім світом. А ми залишились наодинці з ворогом", – підкреслив член комітету з питань нацбезпеки.

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