У росіян ще є резерви для того, щоб атакувати протягом 3 – 4 тижні, – Данілов

В російської армії є достатньо ресурсів і резервів, щоб продовжувати наступ ще досить довго. Це можуть бути 3 – 4 тижні, проте не можна недооцінювати Росію.

Про це 20 квітня заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Такі прогнози передусім базуються на даних розвідки України та міжнародних партнерів.

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Росія залучає всіх, кого може

Попри великі втрати, командування ворога кидає у бій все більше людей. Саме тому, неможливо передбачити точні терміни завершення активного наступу.

Це ще може бути 3-4 тижні. Але ми не маємо права недооцінювати нашого ворога. Росія – країна велика, людей багато, а розуму не зовсім,

– сказав Данілов.

Для продовження атаки України зараз збирають військовий із різних куточків Росії. Також наші захисники вже взяли в полон кілька іноземних найманців із Близького Сходу.

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