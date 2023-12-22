Росіяни спрямували 7 "Шахедів" на Одещину: всі дрони збито, є пошкодження

Російські військові ввечері 22 грудня атакували Одеську область "Шахедами". Відомо, що всі 7 дронів-камікадзе вдалося збити. Втім, внаслідок падіння уламків є пошкодження в регіоні.

Увечері 22 грудня росіяни традиційно запустили "Шахеди" по Україні. На Одещині дрони вже наробили біди.

Дивіться також Ворог не зможе діяти зухвало: як ЗСУ протидіють російській авіації на Півдні

Наслідки атаки дронів-камікадзе по Одещині 22 грудня

В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів,

– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Сили оборони Півдня закликають людей не розслаблятися, адже дуже можливі повторні атаки.

"Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильні та свідомі", – просять там.

Росіяни атакували у ніч проти 22 грудня

Звернімо увагу на те, що у ніч проти 22 грудня російські військові здійснили чергову масовану атаку "Шахедами". Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили 28 дронів-камікадзе. Ними били з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Для того, щоб відбити повітряний напад ворога, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, а також вогневі групи як Повітряних сил ЗСУ, так і Сил оборони України.

Під час бойової роботи наших оборонців вдалося збити 24 "Шахеди". Ці дрони-камікадзе приземлили у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської, а також Хмельницької області.