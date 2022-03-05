У росіян забирають документи й змушують іти воювати, – полонений

Українські військові продовжують брати в полон російських окупантів. Під час допитів вони розповідають цікаву інформацію.

Зокрема, полонений башкір розповів українським воїнам, що в росіян забирають документи. Мовляв, замість навчань відправляють на війну.

До теми Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам

Полонений окупант – єдиний з роти, хто вижив

Українські бійці взяли полоненого росіянина під час боїв за Гостомель 3 – 4 березня. З 5 роти 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади російського міста Ульянівська він єдиний, хто залишився живим.

Окупант зізнався, що їхній підрозділ перекинули з Білорусі, де він перебував начебто на "навчаннях". Перед відправкою у всього особового складу вилучили особисті документи та мобільні телефони. При цьому, багато військових, дізнавшись про те, що їх хочуть відправити на війну в Україну, нібито подали рапорти про відставку та вибули з місця розташування частини.

За словами полоненого росіянина, основним завданням його підрозділу було захоплення аеродрому в Гостомелі. Він покаявся за свою участь у війні і просить вибачення у народу України.

Окупанта допитали: дивіться відео



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!