Росіян "запрошують" підписати контракт на військову службу з квитанцій за комуналку

Цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів в місяць немає.

У відомстві зазначили, що спочатку як "гарматне м'ясо" використовували призовників. Частково нестача військових досі вирішується шляхом резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців".

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Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика рф застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців,

– йдеться в повідомленні.

Також ЦПД при РНБО України підтвердила, що загальні бойові втрати орків з 24.02 склали близько 14 400 осіб загиблих, взято в полон близько 1000, поранено близько 43 200 окупантів. Це більше, ніж кількість радянських військових, яких вбили в Афганістані за 10 років.



Російські платіжки / Фото ЦПД

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