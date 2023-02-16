Росіянам наказали взяти Авдіївку до 1 березня: чому місто важливе для ворога

Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для цього їм треба пройти Покровськ і вони не можуть лишити Авдіївку в тилу.

Дорога на Покровськ лежить через Карлівське водосховище й загострення в районі Невельського свідчить про те, що загарбники намагаються туди просунутися. Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

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Окупанти прагнуть відрізати Донеччину від води

Барабаш повідомив, що Карлівське водосховище забезпечує потреби майже половини Донецької області, а саме наступних населених пунктів:

Покровськ;

Мирноград;

Курахове;

Селидове;

Новогродівка.

Росіянам дуже важливо відрізати воду, щоб ті території залишилися без неї. Тому вони майже кожного дня гатять по помповій станції на Карлівському водосховищі,

– зазначив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

За його словами, усі вищезазначені населені пункти майже кожного дня на певний час залишаються без водопостачання. Окрім того, якщо загарбникам вдасться вийти на Карлівське водосховище, то вони зможуть завдавати ударів із РСЗВ "Град" по Покровську.

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"У цьому контексті піти на Карлівське водосховище і залишити Авдіївку в себе у тилу для росіян є неприйнятним. Якщо стратегічно рухатися у бік Покровська та Карлівки, то насамперед треба оточити Авдіївку й не дати нашим військовим змоги потім вдарити їм у тил", – констатував Барабаш.

Окупантам дали наказ захопити Авдіївку до березня

Зараз в районі Авдіївки перебуває перший армійський корпус квазіреспубліки Донецької області, а також 96-а парашутно-десантна дивізія збройних сил Росії.

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Окрім того, напередодні там перебувала бригада незаконного збройного угруповання "П'ятнашка", у якій воюють найманці з усього світу. Однак вже другий тиждень їх не видно. Навіть була інформація, що це угруповання ліквідували.

Утім, найімовірніше, вони пішли на доукомплектування або їх перекинули на інший напрямок,

– припустив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

За його словами, з перехоплених розмов ворога стає зрозуміло, що перед окупаційним військом поставили завдання взяти Авдіївку. Росіяни постійно переносять дати "взяття" міста, але зараз в ефірах лунає наказ захопити Авдіївку до 1 березня.

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