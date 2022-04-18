"Росіянам не вірять – бачать, що відбувається": в укриттях "Азовсталі" ховаються багато містян

В укриттях "Азовсталі" ховається дуже багато жителів міста. Українські військові досі героїчно боронять завод, але Росія готова піти на все задля його знищення.

Натомість російським окупантам після всього скоєного вже не можуть вірити. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Він описав усе в ефірі національного марафону.

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Скільки цивільних досі є в місті

Правоохоронець акцентував, що серед цивільних на заводі є літні люди, жінки, діти й навіть немовлята. Оскільки обстріли всіх куточків зруйнованого міста практично не припиняються, люди не можуть виходити.

Росіянам вони не вірять. Вони бачать, що відбувається у місті, тому вони залишаються на заводі,

– сказав Вершинін.

В укриттях "Азовсталі" перебуває орієнтовно тисяча цивільних. А в самому Маріуполі, за даними поліцейського, досі залишаються приблизно 100 тисяч мирних жителів.

Готові піти на все, для знищення заводу

Точну кількість людей назвати неможливо. Адже вже відомо, що десятки тисяч маріупольців вивезли у "фільтраційні табори". Частину з них після цього депортували у віддалені регіони країни-агресора.

Український журналіст Артем Попов розповів, що має інформацію про новий злочинний план Росії. Нібито зараз військовики ворога хочуть просто стерти "Азовсталь" із лиця землі важкими боєприпасами.

Надходить інформація, що окупанти невдовзі можуть почати завдавати важкі удари по підприємству. При цьому використовуватимуть такі боєприпаси як "ФАБ 1000" та "ФАБ 3000",

– сказав Попов.

Наразі невідомо, чи дійсно це трапиться. Але керівництво армії загарбників справді може піти на такий жахливий крок. Адже Маріуполь намагаються захопити вже кілька тижнів, хоч планували зробити це за лічені дні.

Росія контролює величезну територію довкола, проте тут нічого не можуть вдіяти навіть її елітні підрозділи. Українські захисники міста невпинно воюють із переважаючими силами противника. Тому їх навіть почали порівнювати з "кіборгами", які у 2014 – 2015 роках боронили Донецький аеропорт.

Росіяни почали використовувати людей

На захоплених частинах міста, російські війська почали експлуатувати людей, наче містяни раби. Вершинін повідомив, що окупанти змушують місцеве населення прибирати сліди діяльності російських військ.

Маріупольців використовують для розбирання завалів, збору тіл і організації братських могил. Мирні жителі змушені підкорятися, бо в іншому разі їм або не дадуть їжу, або можуть і взагалі вбити.

Вони вводять місцеве населення до рангу комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами, і ці люди можуть загинути,

– сказав поліцейський.

Для того, щоб так порушувати закони війни, людям одягають на руку білу пов'язку. Саме таку позначку на собі завжди мають і солдати ворога, які тут воюють.

Що відбувається в місті

Наразі там вкрай складна ситуація практично для всіх. Місто заблоковане окупантами вже понад місяць і росіяни навіть не погоджуються там зробити гумкоридори. Відтак десятки тисяч людей живуть у постійній небезпеці.

Російські війська обстрілюють цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Часто ведуть прицільний вогонь саме по місцях, де укриття. Так на початку березня розбомбили місцевий драмтеатр, на якому був напис "діти". Хоч в укриттях перебували десятки мирних жителів, російська пропаганда сказала, що це нібито було "знищення нацистів".

Окрім цього, в березні росіяни вкрай цинічно зруйнували пологовий будинок і лікарню. Це рупори Кремля пояснили тим, що нібито всередині були не породіллі та медики, а "бойовики "Азову". Наразі відомо вже про щонайменше 20 тисяч людей, яких вбили російські війська в Маріуполі.

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