На одному з напрямків окупанти скаржаться – немає що їсти

Загарбники відчули на собі погану логістику на фронті. Там у ворога немає навіть їжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Анастасії Бобовнікової в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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На Сході росіянам нема що їсти

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що мова про Краматорський напрямок.

Були повідомлення, що дуже погана логістика, погано налаштована. Аж до того, що росіянам немає що їсти. Вони повідомляють, що немає їжі, немає забезпечення. Настільки погано зараз з логістикою у противника,

– сказала спікерка.

Утім, вона підсумувала: росіян все одно набагато більше, ніж українських оборонців.

Яка ситуація на Краматорському напрямку

У Генштабі повідомили, що станом на 16 годину 17 грудня були атаки в районах Часового Яру та Ступочок. Але три спроби росіян потіснити Сили оборони із займаних позицій не мали успіху. Окупанти скинули 6 керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки.

24 ОБМр дістає окупантів у трубах каналу Сіверський Донець – Донбас. Ворог накопичується там, створюючи малі штурмові групи. Слід сказати, що цей канал був основним джерелом питної води для Донецької області та частково для Луганської. А зараз він пересихає.