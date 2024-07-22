Приведи друга: у Росії пропонують нестандартні грошові заохочення за службу за контрактом, – ISW

У Росії почали практикувати нестандартні грошові стимули для контрактної служби в армії. Так, людині, яка приведе свого друга до військкомату,у деяких регіонах виплачують 100 тисяч рублів

В Інституті вивчення війни розповіли, що голова Ярославської області Михайло Євраєв оголосив, що платитиме 100 тисяч рублів (близько 1150 доларів) кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату – і якщо той підпише контракт.

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Росіянам платитимуть за друга

Раніше таку ініціативу запровадили й у Татарстані. Заступник голови Комітету Державної думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков заявив, що новий механізм призову ризикований і що росіяни можуть зловживати цією системою.

Він хоче закріпити цей механізм у російському законодавстві. Також Сінельщиков висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив.

Російські ЗМІ пишуть, що деякі росіяни підписують контракти, щоб заробити гроші на погашення боргів з азартних ігор.

Також ISW повідомляє, що російські збройні сили розробляють і оформлюють спеціалізацію військових мотоциклів. Ймовірно, це захід запровадили у відповідь на посилення ударів українських безпілотників. Вони змушують російські збройні сили використовувати невеликі та швидкісні транспортні засоби для передової логістики та переміщення.