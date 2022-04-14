З росіянами не можна про щось домовитись: Данілов знову нагадав про Будапештський меморандум

Секретар РНБО Олексій Данілов не бере участі в переговорах з Росією, тож не може їх коментувати. Але він переконаний в тому, що з росіянами неможливо про щось домовитись.

А якщо і якісь домовленості будуть закріплені на папері, Даніло вважає, що навряд країна-агресорка буде дотримуватися всіх умов договору.

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Росія вже обіцяла не нападати на Україну

Як найяскравіший приклад він пригадав Будапештський меморандум, підписаний у 1997 році.

Якщо хтось собі вигадав, що з росіянами можна про щось домовитись, і вони це будуть виконувати, то я можу нагадати, що у нас з росіянами був 31 травня 1997 року підписаний так званий "великий" договір, в якому є стаття 3. Уважно почитайте, що там написано,

– наголосив Данілов.

Згідно з цією статтею, Росія ніколи б не повинна була нападати на Україну й тим паче забирати її землі. Але вона не стримала обіцянки.

Витяг з Будапештського меморандуму:

"Сторони будують відносини на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою".

Там написано: ніколи в житті їх не мало б тут бути. Що ви з росіянами хочете підписувати й хто буде гарантами цих підписів – це точно не до мене,

– сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що в який спосіб завершиться війна Росії з Україною, залежить від багатьох обставин.

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