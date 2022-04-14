З росіянами не можна про щось домовитись: Данілов знову нагадав про Будапештський меморандум
Джерело:BBC Україна
Секретар РНБО Олексій Данілов не бере участі в переговорах з Росією, тож не може їх коментувати. Але він переконаний в тому, що з росіянами неможливо про щось домовитись.
А якщо і якісь домовленості будуть закріплені на папері, Даніло вважає, що навряд країна-агресорка буде дотримуватися всіх умов договору.
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Росія вже обіцяла не нападати на Україну
Як найяскравіший приклад він пригадав Будапештський меморандум, підписаний у 1997 році.
Якщо хтось собі вигадав, що з росіянами можна про щось домовитись, і вони це будуть виконувати, то я можу нагадати, що у нас з росіянами був 31 травня 1997 року підписаний так званий "великий" договір, в якому є стаття 3. Уважно почитайте, що там написано,
– наголосив Данілов.
Згідно з цією статтею, Росія ніколи б не повинна була нападати на Україну й тим паче забирати її землі. Але вона не стримала обіцянки.
Витяг з Будапештського меморандуму:
"Сторони будують відносини на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою".
Там написано: ніколи в житті їх не мало б тут бути. Що ви з росіянами хочете підписувати й хто буде гарантами цих підписів – це точно не до мене,
– сказав секретар РНБО.
Він зауважив, що в який спосіб завершиться війна Росії з Україною, залежить від багатьох обставин.
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