Росіяни 26 травня гатили по Харкову з "Піонів": дальність стрільби – аж 47 кілометрів

Російські окупанти сильно обстріляли Харків 26 травня. Відомо, що вони гатили з "Піонів", дальність стрільби яких становить аж 47 кілометрів.

Окрім того, загарбники обстрілювали Харків із систем залпового вогню. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 кілометрів, та систем залпового вогню,

– мовиться в повідомленні.

Синєгубов розповідає, що всім харків'янам, які постраждали 26 травня медики надають необхідну допомогу.

Ніч проти 27 травня в Харкові минула відносно тихо. На щастя, постраждалих немає. Проте ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти області. В Люботин внаслідок російських обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв, пошкоджені житлові будинки. На щастя, жертв теж немає.

На території області досі тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Українські захисники міцно тримають оборону.

Очільник Харківської ОВА закликав людей бути пильними, попри все, адже ворог діє дуже підступно.

Ще раз наголошую, що розслаблятися в жодному разі ще не можна. Ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях. Не перебувайте без нагальної потреби на вулицях та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– написав Синєгубов.

Що відомо про обстріл Харкова 26 травня

26 травня російські окупанти масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди загарбників прилітали майже у центр міста, а саме – в житлові райони. За попередніми даними, загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова, загинули 9 людей, серед них – 5-місячний малюк.

Це була звичайна сім'я, яка йшла вулицею. Чоловік тримав свою 5-місячну дитину на руках, з якою, на жаль, загинув. Мати цієї дитини перебуває наразі у важкому стані у лікарні,

– розповів голова Харківської ОВА.

Також 19 людей зазнали поранення. Серед постраждалих є 9-річна дитина.

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