Удар по Держпрому: постраждалий розповів, як пережив обстріл Харкова

Російські війська ввечері 28 жовтня вдарили по центру Харкова авіабомбами. Ворог поцілив в адміністративну будівлю – Держпром.

Внаслідок атаки постраждало 8 людей – вони у легкому та середньому станах, передає 24 Канал. Серед потерпілих є поліцейський. Загалом пошкоджено сотні вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Важливо В ОТУ "Харків" розповіли, як зупинити російський ракетний терор

Що відомо про атаку

Слюсар Михайло Омельченко під час ворожого обстрілу перебував у будівлі, куди влучили окупанти. Чоловіка врятувало те, що у момент удару він був у підвалі.

Близько 21 години як лупонуло. Я був у підвалі. По губі вдарило, з носа трохи потекло, але загалом легко відбувся,

– розповів Михайло Омельченко.

За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500, про це повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин,

– написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Держпрому у Харкові / Фото: 24 Канал

До слова, будівля Держпрому в Харкові, яку атакувала російські загарбники, перебуває під охороною ЮНЕСКО.